General Motors übertrifft Erwartungen: Aktien steigen nach starkem Quartal!

Der US-amerikanische Automobilkonzern General Motors (GM) hat im dritten Quartal 2023 die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen, was zu einem Anstieg der Aktienkurse führte. Vorbörslich stieg die GM-Aktie um bis zu 3,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Nettogewinn von 3,056 Milliarden US-Dollar oder 2,68 US-Dollar pro Aktie meldete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem der Nettogewinn bei 3,064 Milliarden US-Dollar oder 2,20 US-Dollar pro Aktie lag, zeigt dies eine positive Entwicklung. Der bereinigte Gewinn pro Aktie, der einmalige Posten ausschließt, betrug 2,96 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 2,38 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 10,5 Prozent auf 48,76 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den Erwartungen lag.

Die GM-Aktien haben in diesem Jahr bereits um etwa 36 Prozent zugelegt, was teilweise auf umfangreiche Aktienrückkäufe zurückzuführen ist. In den letzten Monaten hat GM Aktien im Wert von etwa 16 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, was für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 55 Milliarden US-Dollar signifikant ist.

Trotz stabiler Gewinne von knapp 3,1 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal, die durch Verluste in Gemeinschaftsunternehmen in China und höhere Steuern belastet wurden, zeigt GM eine positive Entwicklung in Bezug auf Umsatz und Rentabilität. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg um 15,5 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar.

Insgesamt gibt GM den Anlegern Anlass zur Zuversicht, da das Unternehmen seine Marktanteile steigern konnte und die Verkaufspreise überdurchschnittlich hoch bleiben. Die positive Entwicklung im dritten Quartal lässt auf ein weiterhin starkes Geschäftsjahr hoffen.

