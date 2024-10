L'Oréal: Umsatzwachstum trotz Aktienverlusten – Was steckt dahinter?

L'Oréal hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen Umsatz von 32,4 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz dieses Umsatzwachstums verzeichnete die Aktie des Unternehmens Verluste, insbesondere im dritten Quartal, wo die Aktie um 3,6 Prozent fiel. Auf vergleichbarer Basis blieb das Wachstum stabil bei 6 Prozent, während der Nettoeffekt aus Veränderungen im Konsolidierungskreis 2,1 Prozent betrug. Wechselkursveränderungen belasteten das Ergebnis jedoch negativ um 2,1 Prozent.

Alle Geschäftsbereiche des Unternehmens wuchsen, wobei L'Oréal Luxe erneut zulegte und die Sparte Professional Products solide Ergebnisse lieferte. In Europa blieb die Nachfrage stark, während der Umsatz in Nordasien, insbesondere in China, um 3,5 Prozent zurückging. Der Beauty-Markt in China hat sich weiter verschlechtert, was auf ein geringes Verbrauchervertrauen zurückzuführen ist, das zu einem Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Bereich führte. Trotz dieser Herausforderungen konnte L'Oréal Luxe in China Marktanteile im selektiven Bereich gewinnen.