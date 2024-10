DAX unter Druck: SAP-Rallye kann den Abwärtstrend nicht stoppen!

Der Deutsche Aktienindex (DAX) steht unter Druck, da er unter die Marke von 19.500 Punkten gefallen ist. Dies geschieht in einem Umfeld steigender Anleiherenditen und Gewinnmitnahmen bei SAP, was die Anleger verunsichert, die auf einen ungehinderten Anstieg des Index gehofft hatten. Die steigenden Anleiherenditen und sinkenden Zinssenkungserwartungen in den USA, begleitet von einem stärkeren Dollar, bremsen die Aktienmärkte weltweit. Die Möglichkeit einer Neuverschuldung in den USA könnte inflationäre Tendenzen fördern und die geldpolitischen Ambitionen der US-Notenbank (Fed) dämpfen. Fed-Vertreter äußern sich zurückhaltend, was darauf hindeutet, dass eine schnelle Anpassung der Leitzinsen vor den Wahlen angestrebt wird.

In Deutschland hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognose für 2025 von 1,3 auf 0,8 Prozent gesenkt, was die Investoren enttäuscht. Die Rufe nach Wachstumsstimulierungsprogrammen werden lauter, während die Zuversicht in die Ampelregierung vor der Bundestagswahl 2025 schwindet.