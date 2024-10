Ölpreise steigen: Geopolitik und Chinas Maßnahmen treiben die Märkte an! Die Ölpreise haben am Dienstag, den 31. Oktober 2023, einen weiteren Anstieg verzeichnet, nachdem sie im frühen Handel zunächst gesunken waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Nachmittag 75,63 Dollar, was einem …