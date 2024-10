Goldpreis erreicht Rekordhoch: Steigende Zinsen und geopolitische Risiken treiben an! Der Goldpreis setzt seine Rekordjagd fort und hat am Montag den vierten Handelstag in Folge einen Höchstwert erreicht. An der Londoner Börse wurde eine Feinunze Gold für 2.736 US-Dollar gehandelt, was einen neuen Rekord darstellt. In den letzten …