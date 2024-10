Knaus Tabbert senkt Umsatzprognose: Herausforderungen im Händlernetz!

Die Knaus Tabbert AG, ein führender Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen, hat am 22. Oktober 2024 eine erneute Anpassung ihrer Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Der Konzern erwartet nun einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro, was eine Senkung gegenüber der vorherigen Prognose von 1,4 bis 1,55 Milliarden Euro darstellt. Diese Anpassung ist bereits die zweite innerhalb weniger Monate und erfolgt aufgrund anhaltender Herausforderungen im Händlernetz, die unter den gestiegenen Finanzierungskosten leiden.

Trotz der Schwierigkeiten im Handel zeigt der Markt insgesamt eine positive Entwicklung. Die Neuzulassungen von Reisemobilen in Deutschland stiegen bis Ende September 2024 um 6 % im Vergleich zum Vorjahr, was das anhaltende Interesse der Verbraucher an dieser Urlaubsform unterstreicht. Knaus Tabbert verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 in allen wesentlichen Märkten signifikante Wachstumsraten, was die Attraktivität ihrer Produkte belegt. Der Auftragsbestand bleibt mit über einer halben Milliarde Euro stabil, jedoch gibt es Anzeichen für eine Stagnation in den letzten Monaten.