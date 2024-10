Metro erzielt moderates Umsatzwachstum – Anleger zeigen sich enttäuscht!

Der Großhandelskonzern Metro hat im Geschäftsjahr 2023/24 ein moderates Umsatzwachstum erzielt und seine Prognose erfüllt. Der Umsatz stieg um 1,6 Prozent auf 31 Milliarden Euro, was den Erwartungen der Analysten entsprach. Währungs- und portfoliobereinigt betrug das Wachstum sogar 5,9 Prozent, was am oberen Ende der von Metro ausgegebenen Prognose von drei bis sieben Prozent liegt. Allerdings zeigte sich im vierten Quartal ein Rückgang des organischen Wachstums auf 3,8 Prozent, was auf stagnierende Umsätze im wichtigen deutschen Markt zurückzuführen ist. Hier blieb der Umsatz auf Vorjahreshöhe, während der Gesamtumsatz im vierten Quartal bei 8 Milliarden Euro lag, nach 7,9 Milliarden Euro im Vorjahr. Negative Wechselkurseffekte, insbesondere in der Türkei, belasteten die Ergebnisse.

Metro bezeichnete die Rahmenbedingungen als "herausfordernd" und äußerte sich skeptisch über die Aussichten für das kommende Geschäftsjahr 2024/25. Vorstandsvorsitzender Steffen Greubel betonte, dass der Fokus weiterhin auf der Effizienzsteigerung und Produktivität liege, um den Wachstumskurs fortzusetzen. Dennoch wird erwartet, dass das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im vergangenen Geschäftsjahr zurückgegangen ist. Metro rechnet mit einem Rückgang im unteren Bereich der prognostizierten Spanne, die von einem Minus von 100 Millionen Euro bis zu einem Plus von 50 Millionen Euro reicht. Die Gründe hierfür sind "Transformationserfordernisse" im Großhandel, Kostendruck und das Auslaufen von Post-Transaktionseffekten.

Die Anleger reagierten negativ auf die vorläufigen Zahlen. Die Metro-Aktie fiel um 1,3 Prozent und hat seit Jahresbeginn über ein Viertel ihres Wertes verloren. Auf einen Zeitraum von drei Jahren betrachtet, ist der Kurs sogar um etwa 60 Prozent gesunken. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank stufte die Metro-Aktie auf "Reduce" mit einem Kursziel von 5,50 Euro ein und äußerte, dass die Dynamik im Schlussquartal hinter den Erwartungen zurückblieb, insbesondere im Hinblick auf die Preisinflation bei Lebensmitteln.

Die detaillierten Zahlen will Metro am 10. Dezember veröffentlichen, was von den Anlegern mit Spannung erwartet wird.

Die METRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,455EUR auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.