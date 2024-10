Volkswagen in der Krise: Drogenaffäre und Betriebsratswahl belasten Konzern

China hat die Ausweisung eines Volkswagen-Managers aufgrund von Drogenkonsum bestätigt. Der Manager wurde von den Sicherheitsbehörden für zehn Tage festgehalten und anschließend wegen Kokainkonsums nach Deutschland ausgewiesen. Die genauen Umstände, die zu seinem Drogen-Test führten, sind unklar. Volkswagen äußerte sich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zu dem Vorfall. Der Manager war erst seit etwas mehr als zwei Jahren für VW in China tätig und kehrte vor etwa zwei Wochen von einem Aufenthalt in Thailand zurück. In China wird Drogenkonsum, unabhängig davon, wo er stattfindet, streng bestraft.

Dieser Vorfall fällt in eine kritische Phase für Volkswagen, da das Unternehmen in China, dem größten Automarkt der Welt, mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist. Die Wolfsburger haben Schwierigkeiten, mit der Konkurrenz im Bereich Elektroautos Schritt zu halten. Zudem steht der Konzern vor der Herausforderung, eine Lösung für seinen umstrittenen Standort in der Provinz Xinjiang zu finden, den er gemeinsam mit dem staatlichen Autobauer SAIC betreibt.