Baader Bank und Scalable Capital: Starke Partnerschaft für die Zukunft!

In den letzten Jahren hat die Baader Bank ihre Kooperationen mit anderen Partnern im Depot- und Wertpapierhandelsgeschäft, wie Smartbroker und Traders Place, ebenfalls verlängert, um langfristige Ertragspotenziale zu sichern. Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank, äußerte sich positiv über die zukünftige Zusammenarbeit mit Scalable Capital, die auf gemeinsamen Erfahrungen basiert.

Die Baader Bank AG und Scalable Capital haben am 21. Oktober 2024 eine mehrjährige Kooperation vereinbart, die auf einer bereits seit 2015 bestehenden erfolgreichen Zusammenarbeit in den Bereichen Brokerage und Wealth Management basiert. Erik Podzuweit, Gründer und Co-CEO von Scalable Capital, betonte die Zuverlässigkeit der Baader Bank als Partner und die Absicht, die Partnerschaft weiterzuentwickeln. Diese neue Vereinbarung ist Teil der Strategie der Baader Bank, ihre B2B- und B2B2C-Geschäfte auszubauen.

Zusätzlich zur Kooperation mit Scalable Capital hat die Baader Bank am 23. Oktober 2024 die Einführung eines Zinskonto-Produkts im B2B-Depotgeschäft bekannt gegeben. Dieses neue Angebot richtet sich an die B2B-Partner der Bank und erweitert das Portfolio um Bankdienstleistungen, die nicht ausschließlich auf Wertpapieren basieren. Riedel erklärte, dass die schnelle Umsetzung des Zinskonto-Produkts die Leistungsfähigkeit der Baader Bank unterstreicht und die Attraktivität für Online-Broker, Vermögensverwalter und Banken steigert.

Das Zinskonto ist bereits über den ersten Kooperationspartner Smartbroker+ verfügbar, und die Baader Bank plant, dieses Angebot schrittweise auch anderen Partnern zugänglich zu machen. Die Bank verwahrt das Vermögen der Kunden, und das Kapital auf dem Zinskonto ist jederzeit verfügbar, was eine schnelle Abwicklung von Überweisungen ermöglicht. In naher Zukunft sollen weitere Produkte, wie Tages- und Festgeldkonten, in das Angebot aufgenommen werden.

Die Baader Bank, mit Sitz in Unterschleißheim bei München und etwa 550 Mitarbeitern, ist ein führender Anbieter von Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Sie bietet eine hochleistungsfähige Plattform, die Handel und Banking unter einem Dach vereint und einen sicheren, automatisierten Zugang zu den Kapitalmärkten ermöglicht.

Die Baader Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,955EUR auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.