Salzgitter AG senkt Prognose: Umsatzrückgang und Verlust vor Steuern erwartet!

Die Salzgitter Aktiengesellschaft hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund eines anhaltend schwachen konjunkturellen Umfelds angepasst. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 erzielte der Konzern einen Außenumsatz von 7,7 Milliarden Euro, was einem Rückgang im Vergleich zu 8,4 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBITDA fiel auf 322 Millionen Euro, im Vergleich zu 576 Millionen Euro im Vorjahr, während das Ergebnis vor Steuern mit -140 Millionen Euro negativ ausfiel, nach einem Gewinn von 254,3 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Ergebnisse beinhalten rund 130 Millionen Euro an Wertberichtigungen, die hauptsächlich aus der Anpassung des Anlagevermögens der Mannesmann Precision Tubes Gruppe resultieren.

Um den Herausforderungen in wichtigen Zielmärkten zu begegnen, hat Salzgitter ein umfassendes Maßnahmenpaket zur zukunftsfesten Aufstellung seiner Geschäftsbereiche initiiert. Dies umfasst Einmalaufwendungen von bis zu 120 Millionen Euro, insbesondere für Restrukturierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich Handel. Die angepasste Prognose für 2024 sieht nun einen Umsatz zwischen 9,5 und 10 Milliarden Euro vor, während das EBITDA auf 275 bis 325 Millionen Euro gesenkt wurde. Zudem wird ein Verlust vor Steuern zwischen 275 und 325 Millionen Euro erwartet, was zuvor als ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert war.