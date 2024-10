Eurokurs unter Druck: Zinssenkungen der EZB belasten die Gemeinschaftswährung

Die US-Notenbank Fed hat ebenfalls Hinweise auf mögliche Zinssenkungen gegeben, was den Dollar gestärkt hat. Die Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco, Mary Daly, und der Präsident der regionalen Notenbank von Kansas City, Jeffrey Schmid, haben sich für eine Fortsetzung der Zinssenkungen ausgesprochen, wobei Schmid eine vorsichtige Vorgehensweise empfiehlt. Diese Entwicklungen haben zu einer erhöhten Nachfrage nach dem als sicher geltenden Dollar geführt, was den Euro zusätzlich belastet.

Der Eurokurs hat in den letzten Tagen unter Druck gestanden und erreichte am Dienstag im US-Handel mit 1,0801 Dollar den niedrigsten Stand seit Anfang August. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,0821 Dollar festgesetzt. Der Druck auf den Euro wird durch die Erwartung weiterer Zinssenkungen der EZB verstärkt, die im Dezember eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte oder sogar 0,50 Prozentpunkte in Betracht zieht. Diese Spekulationen resultieren aus der schwachen wirtschaftlichen Lage in der Eurozone, die zuletzt durch einen unerwarteten Rückgang der deutschen Erzeugerpreise im September verdeutlicht wurde.

Analysten der Dekabank und der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) betonen, dass die Märkte bereits eine erneute Zinssenkung der EZB im Dezember eingepreist haben. Zudem wird erwartet, dass die EZB schneller als ursprünglich geplant ihr Inflationsziel von zwei Prozent erreichen könnte, was die Zinssenkungsfantasie weiter anheizt. Die allgemeine Nervosität unter den Investoren wird durch die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA verstärkt, die ebenfalls Einfluss auf die Zinsmärkte haben.

Insgesamt hat der Euro seit Anfang Oktober etwa drei Prozent an Wert verloren, was auf die Kombination aus schwachen wirtschaftlichen Indikatoren in der Eurozone und der Stärke des Dollars zurückzuführen ist. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die Wachstumsprognosen für die Eurozone gesenkt, was die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung weiter erhöht. Im weiteren Handelsverlauf werden wichtige Frühindikatoren wie die Einkaufsmanagerindizes und das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland erwartet, die zusätzliche Impulse für den Devisenmarkt liefern könnten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 1,079USD auf Forex (24. Oktober 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.