Chaos am Münchner Flughafen: Söder kündigt radikale Reformen an!

Der Münchner Flughafen sieht sich aufgrund anhaltender Probleme mit langen Warteschlangen, Personalmangel und Verspätungen gezwungen, umfassende Reformen einzuleiten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine klare Fokussierung auf das Kerngeschäft des Flughafens, der als wichtiges Aushängeschild für Bayern gilt. Der Freistaat Bayern, als Mehrheitsgesellschafter der Flughafen München GmbH (FMG), hat die Verantwortung, die Situation zu verbessern. Söder betont, dass die Verspätungen reduziert, die Sicherheitskontrollen beschleunigt und die Gepäckabfertigung effizienter gestaltet werden müssen.

In den letzten Wochen kam es wiederholt zu Problemen am Flughafen, insbesondere bei den Sicherheitskontrollen, wo lange Schlangen und extreme Wartezeiten im Terminal 2 beobachtet wurden. Lufthansa-Chef Carsten Spohr bezeichnete München kürzlich als den schlechtesten Flughafen in Europa, was die Dringlichkeit der Reformen unterstreicht. Söder bezeichnete die aktuellen Zustände als unhaltbar und kündigte an, dass der FMG-Vorstand umstrukturiert wird, um sich besser um die Kernaufgaben zu kümmern. Dazu sollen 500 neue Mitarbeiter eingestellt und geschult werden, um die Abläufe zu optimieren.