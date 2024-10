Fahrradmarkt unter Druck: Rabatte locken, aber die Zukunft bleibt ungewiss!

Die Fahrradbranche steht vor erheblichen Herausforderungen, während die Kunden weiterhin auf hohe Rabatte hoffen können. Eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft Roland Berger zeigt, dass die Absatzzahlen neuer Fahrräder in Europa in den kommenden zwei Jahren deutlich hinter den Rekordwerten der Corona-Pandemie zurückbleiben werden. Die Hersteller haben große Bestände an fertig montierten Rädern und teuren Komponenten, während der Handel aufgrund hoher Lagerbestände kaum nachbestellt. Eine Erholung des Marktes wird frühestens für die Saison 2026 prognostiziert.

Der Preiskampf in der Branche wird voraussichtlich mindestens 18 Monate andauern. Große Hersteller bieten bereits jetzt Neuware zu niedrigeren Preisen an, was den Verdrängungswettbewerb verstärkt und die Lagerbestände anderer Anbieter entwertet. Verbraucher können sich auf weiterhin günstige Preise bei E-Bikes und herkömmlichen Fahrrädern einstellen, jedoch warnt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) vor unüberlegten Käufen, die nicht den individuellen Bedürfnissen entsprechen. Die hohen Rabatte sind nur nachhaltig, solange der Fahrradhandel mit seinen Serviceangeboten überleben kann.