Champions-League-Duell: Dortmunds Mut gegen Real Madrid – Ein Spiel mit Druck!

Borussia Dortmund geht mit gemischten Gefühlen in das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid, das am Dienstagabend stattfinden wird. Trainer Nuri Sahin kann auf die Rückkehr einiger angeschlagener Spieler hoffen, darunter die Routiniers Pascal Groß und Niklas Süle, die sich beide auf dem Weg der Besserung befinden. Auch Stammkeeper Gregor Kobel, der zuletzt wegen einer Magenverstimmung gefehlt hatte, zeigt sich einsatzbereit. Dennoch muss Sahin auf mehrere wichtige Spieler verzichten, darunter die Angreifer Karim Adeyemi, Julien Duranville und Giovanni Reyna sowie Rechtsverteidiger Yan Couto.

Der BVB reist als Tabellenführer der Gruppe nach Madrid, nachdem er in den ersten beiden Spielen gegen Brügge (3:0) und Celtic Glasgow (7:1) überzeugende Siege eingefahren hat. Sahin betont, dass die Mannschaft mutig auftreten will, insbesondere nach dem starken Start in die Champions-League-Saison. Im Gegensatz dazu steht Real Madrid unter Druck, nachdem sie am letzten Spieltag überraschend gegen Lille verloren haben.