Revolution im Gesundheitswesen: Cherry SE erhält Zulassung für eHealth-Lösung!

Cherry SE hat einen bedeutenden Fortschritt in der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens erzielt. Am 21. Oktober 2024 erhielt das Tochterunternehmen CHERRY Digital Health die offizielle Produktzulassung für das eHealth-CardLink-Verfahren von der gematik. Diese Technologie ist ein zentraler Bestandteil der CHERRY SmartLink-Lösung und ermöglicht es Nutzern, E-Rezepte sicher über NFC-fähige Smartphones einzulösen. Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) wird dabei einfach an das Smartphone gehalten, um Rezepte online zu bestellen oder in einer Apotheke zu reservieren.

Cherry SE arbeitet derzeit an der Erlangung der Anbieterzulassung, die für die Markteinführung von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen positioniert sich als starker Partner für zukünftige Services in der Telematikinfrastruktur (TI). In Zusammenarbeit mit Awesome Technologies wird ein innovativer TI-Messenger entwickelt, der es Gesundheitsakteuren ermöglicht, in Echtzeit zu kommunizieren und Informationen wie Rückfragen zu Medikamenten oder Laborbefunden schnell und sicher auszutauschen. Weitere digitale Innovationen sind bereits in Planung.

CHERRY Digital Health hat sich als führender Anbieter von Gesundheitstechnologien etabliert und setzt mit Produkten wie Kartenlesegeräten und Hygienetastaturen neue Standards für Kliniken, Praxen und Apotheken. Das Unternehmen ist bekannt für seine zertifizierte Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung in enger Kooperation mit medizinischen Einrichtungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zulassung der SmartLink-Lösung einen wichtigen Schritt für Cherry SE darstellt, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben und sich als Marktführer in diesem Bereich zu positionieren. Die kommenden Monate könnten entscheidend für die weitere Entwicklung des Unternehmens sein, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden vorläufigen Quartalszahlen für das dritte Quartal 2024.

Die Cherry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 0,715EUR auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.