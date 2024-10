Munich Re: Rückgang im Q3 2024 – Analysten senken Erwartungen drastisch!

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) hat im dritten Quartal 2024 ein vorläufiges Nettoergebnis von 0,9 Milliarden Euro erzielt, was unter den Erwartungen von Analysten lag, die mit einem Ergebnis von etwa 1,4 Milliarden Euro gerechnet hatten. Der Rückgang ist vor allem auf überdurchschnittlich hohe Großschäden durch Naturkatastrophen zurückzuführen. Der schwerste Einzelverlust resultierte aus Hurrikan Helene, der im Südosten der USA erhebliche Verwüstungen anrichtete und mit rund 0,5 Milliarden Euro zu Buche schlug. Zudem gab es mehrere weitere schädliche Ereignisse, darunter drei bedeutende Vorfälle in Kanada sowie Schäden durch Sturmtief Boris in Europa und Hurrikan Beryl in den USA und der Karibik.

Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich Munich Re optimistisch für das Gesamtjahr. Nach neun Monaten beläuft sich das Nettoergebnis auf 4,7 Milliarden Euro, was die Erwartungen des Unternehmens übertrifft. Die Rückversicherungsgesellschaft geht davon aus, dass sie ihr Ergebnisziel von 5 Milliarden Euro für 2024 übertreffen kann, auch wenn sie mit einer signifikanten Schadenbelastung durch Hurrikan Milton rechnet. Die endgültigen Ergebnisse für das dritte Quartal werden am 7. November veröffentlicht.