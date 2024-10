STEICO SE überrascht mit starkem Quartal: Umsatz und EBIT sprunghaft gestiegen!

Die STEICO SE hat in ihrer aktuellen Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2024 einen überraschend starken Geschäftsverlauf präsentiert, der zu einer erneuten Anhebung der Ergebnisprognose führte. Nach den ersten neun Monaten des Jahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 291,0 Millionen Euro, was einem Anstieg von etwa 8,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders positiv war die Entwicklung in den westeuropäischen Märkten, während die Umsätze im deutschen Kernmarkt stabil blieben.

Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) stieg im gleichen Zeitraum um beeindruckende 86,4 % auf 47,9 Millionen Euro. Ein wesentlicher Faktor für diese Ergebnissteigerung waren Erträge aus Währungssicherungsgeschäften, die sich auf 25,6 Millionen Euro beliefen, im Vergleich zu 9,2 Millionen Euro im Vorjahr. Auch ohne diese positiven Währungseffekte konnte STEICO eine überproportionale Ergebnissteigerung von etwa 35,2 % erzielen. Im dritten Quartal verdoppelte sich das adjustierte EBIT auf 10,1 Millionen Euro, was eine Marge von 10,1 % bedeutet.