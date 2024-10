Mercedes-Benz: CEO Källenius fordert Zollaufschub und setzt auf Recycling!

Ola Källenius, der CEO von Mercedes-Benz, hat sich im aktuellen Zollstreit zwischen der EU und China für einen Aufschub der geplanten Zölle auf Elektroautos ausgesprochen. In einem Interview betonte er die Notwendigkeit von mehr Freihandel und weniger Handelshemmnissen. Källenius argumentierte, dass eine Lösung, die sowohl der EU als auch China gerecht wird, wichtig sei und dass die Verhandlungen Zeit benötigen. Die EU-Staaten hatten zuvor für zusätzliche Zölle auf Elektroautos aus China gestimmt, während Deutschland dagegen war. Die Entscheidung über die Umsetzung der Zölle liegt nun bei der EU-Kommission, die Bedenken äußert, dass China durch hohe Subventionen die Preise für E-Autos drückt und damit der europäischen Industrie schadet. Ein Aufschub könnte den Verhandlungen eine Chance geben, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Parallel dazu hat Mercedes-Benz in Kuppenheim eine Recyclingfabrik für Batterien aus Elektroautos eröffnet. Diese Anlage soll jährlich Wertstoffe für über 50.000 neue Batteriemodule zurückgewinnen. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Fabrik als Verbindung von zwei deutschen Leidenschaften: Autos und Recycling. Källenius sieht die Einrichtung als einen bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Die Recyclingfabrik wird alle Schritte des Prozesses abdecken, von der Zerkleinerung der Batteriemodule bis zur Aufbereitung der Wertstoffe. Mercedes rechnet mit einer Rückgewinnungsquote von über 96 Prozent, wobei Kunststoffe, Kupfer, Aluminium und Eisen zunächst mechanisch sortiert werden, gefolgt von der Extraktion von Kobalt, Nickel und Lithium.

Angesichts des zunehmenden Hochlaufs der E-Mobilität wird das Recycling von Batterien in den kommenden Jahren immer wichtiger. Während Batterien zunächst im "Second Life" als Energiespeicher genutzt werden können, könnte das Recycling langfristig die Rohstoffabhängigkeit Deutschlands von asiatischen Ländern verringern. Diese Entwicklungen zeigen, dass Mercedes-Benz nicht nur auf die Herausforderungen des internationalen Handels reagiert, sondern auch aktiv an der Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft arbeitet. Die Kombination aus internationaler Handelsstrategie und innovativen Recyclinglösungen könnte entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und des deutschen Wirtschaftsstandorts sein.

