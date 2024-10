Enttäuschender Quartalsbericht: flatexDEGIRO kämpft trotz Umsatzwachstum!

Die flatexDEGIRO AG hat am Mittwoch einen enttäuschenden Quartalsbericht veröffentlicht, der zu einem Rückgang der Aktien um 4,7 Prozent führte. Der Online-Broker verfehlte die Erwartungen der Händler, obwohl er beim Umsatz die Prognosen erreichte. Die Profitabilität blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück, was von Analysten als besorgniserregend eingestuft wurde. Insbesondere höhere Kosten wurden als Grund für die schwächeren Ergebnisse angeführt. Analysten der Warburg und der Deutschen Bank äußerten sich kritisch und wiesen darauf hin, dass die angehobenen Ziele bereits in den Konsensschätzungen berücksichtigt waren.

Im dritten Quartal 2024 konnte flatexDEGIRO jedoch einen Umsatz von 111,7 Millionen Euro erzielen, was einem Anstieg von 10,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Die Provisionserträge stiegen um 8,9 Prozent auf 64,1 Millionen Euro, während die Zinserträge um 15,2 Prozent auf 44,1 Millionen Euro zulegten. Die Zahl der abgewickelten Transaktionen wuchs auf 14,8 Millionen, was auf ein starkes Kundenwachstum zurückzuführen ist. Die Gesamtjahresumsatzprognose wurde leicht angehoben, und das Unternehmen erwartet nun einen Anstieg von über 15 Prozent.