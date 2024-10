Boeing vor Wendepunkt: Streikende Einigung könnte Aktie auf 200 USD katapultieren!

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" belassen und ein Kursziel von 200 US-Dollar festgelegt, da sich eine mögliche Einigung im wochenlangen Streik mit der Gewerkschaft abzeichnet. Analyst Ken Herbert betont, dass eine Einigung den Flugzeugbauer in die Lage versetzen könnte, seine Bilanz zu sanieren. Der Streik, der 33.000 Beschäftigte betraf, hat Boeing stark belastet, insbesondere in Kombination mit Verzögerungen bei der Einführung des neuen Großraumjets 777X und hohen Kosten in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte.

Der neue CEO Kelly Ortberg hat in einem Brief an die Mitarbeiter die Herausforderungen des Unternehmens skizziert. Nach über fünf Jahren Krise und einem weiteren Milliardenverlust im dritten Quartal, der sich auf fast 6,2 Milliarden US-Dollar beläuft, ist Ortberg der Meinung, dass es Zeit brauchen wird, um Boeing wieder auf Kurs zu bringen. Er räumt ein, dass das Vertrauen in das Unternehmen geschwunden ist und betont die Notwendigkeit, Schulden abzubauen und die Unternehmensstruktur zu optimieren. Um die Kosten zu senken, plant Boeing, etwa 10% der Stellen abzubauen, was bedeutet, dass von den ursprünglich 170.000 Beschäftigten zahlreiche Positionen betroffen sein könnten.