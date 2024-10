TAKKT AG: Umsatzprognose sinkt – Herausforderungen im Geschäftsjahr 2024

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete TAKKT einen Umsatz von 269 Millionen Euro, was einem Rückgang von 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA belief sich auf 20,5 Millionen Euro, was eine bereinigte EBITDA-Marge von 9,0 Prozent ergibt. Diese Zahlen zeigen eine Verbesserung im Vergleich zum zweiten Quartal, als das organische Wachstum bei minus 19,0 Prozent lag. Dennoch bleibt die Geschäftsentwicklung durch interne Herausforderungen und ein schwieriges Marktumfeld belastet.

Die TAKKT AG, ein führender Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung, zeigt sich aufgrund einer schwachen Geschäftsbelebung im September vorsichtiger hinsichtlich der Umsatzprognosen für das laufende Jahr. Das Unternehmen meldete, dass der Umsatz aus eigener Kraft voraussichtlich um 15 bis 17 Prozent sinken wird, was eine Anpassung gegenüber der vorherigen Schätzung von 12 bis 17 Prozent darstellt. Auch die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich zwischen 6,3 und 7,1 Prozent liegen, anstelle der zuvor angestrebten 7,3 bis 8,3 Prozent.

Die Unternehmensführung hat Maßnahmen zur Kostenreduktion und zur Verbesserung interner Prozesse ergriffen, um die Profitabilität zu steigern. Diese Maßnahmen zeigen bereits erste positive Effekte, insbesondere in der FoodService-Division, die von der Abarbeitung länger laufender Projektaufträge profitierte. Trotz dieser Fortschritte wird jedoch erwartet, dass die positiven Effekte im vierten Quartal nicht wiederholt werden können, was die Umsatzentwicklung weiter belasten könnte.

Die TAKKT AG hat sich auch strategisch neu aufgestellt, um die Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehört die Reaktivierung der Marke ratioform und die Verbesserung der Servicequalität durch optimierte Prozesse. Die Anpassung der Kostenstrukturen und die Reduzierung von Personal- und Marketingausgaben haben ebenfalls zur Stabilisierung des Cashflows beigetragen.

Für das Gesamtjahr 2024 rechnet TAKKT mit einer organischen Wachstumsrate zwischen minus 15 und minus 17 Prozent. Die Gruppe plant, weiterhin in Systeme und Prozesse zu investieren, um langfristig profitables Wachstum zu sichern. Die nächste Quartalsmitteilung wird am 24. Oktober veröffentlicht, in der weitere Details zur Geschäftsentwicklung und den finanziellen Ergebnissen erwartet werden.

Die TAKKT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 9,635EUR auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.