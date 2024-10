Atoss Software: Positive Quartalszahlen, aber Aktien fallen – Was jetzt? Die Aktien von Atoss Software SE haben am Mittwoch nach einem anfänglichen Kursanstieg von bis zu drei Prozent im Xetra-Handel wieder an ihre jüngste Abwärtstendenz angeknüpft. Trotz eines positiven Quartalsberichts, der ein Umsatzwachstum und eine …