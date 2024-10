Rua Gold: Strategischer Kauf bringt neue Chancen im Goldsektor Neuseeland!

Rua Gold Inc. (ISIN: CA78109M1077; WKN: A4010V) hat ein Update zu seinem geplanten Erwerb von Reefton Resources Pty Limited, einer Tochtergesellschaft von Siren Gold Ltd., veröffentlicht. Die Liegenschaften von Reefton grenzen an die Konzessionsgebiete von Rua Gold im Goldfeld Reefton in Neuseeland. Die Unternehmen haben die Bedingungen der Transaktion geändert, wobei Rua Gold 10 Millionen Stammaktien von Siren zu einem Preis von 0,20 AUD pro Aktie erwerben wird, was einen Gesamtbruttoerlös von 2 Millionen AUD ergibt.

Die Zustimmung der Aktionäre von Rua Gold zur Transaktion wurde bereits erteilt, und das Unternehmen hat die erforderliche Genehmigung von New Zealand Petroleum and Mineral (NZPAM) erhalten, um die Kontrolle über die Explorationsgenehmigungen zu übertragen. Zudem wurde ein Entwurf eines unabhängigen Berichts gemäß dem National Instrument 43-101 erstellt. Die TSX Venture Exchange (TSXV) hat die Transaktion unter Auflagen genehmigt, wobei die endgültige Genehmigung erwartet wird, sobald die Bedingungen erfüllt sind.