Eurobattery Minerals: Bezugsrechtsemission für 35,5 Millionen SEK gestartet!

Eurobattery Minerals AB, ein schwedisches Bergbauunternehmen, hat am 16. September 2024 eine Bezugsrechtsemission beschlossen, die am 30. November 2024 endet. Diese Maßnahme wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 genehmigt. Die Bezugsrechtsemission zielt darauf ab, bis zu 50.764.348 neue Einheiten zu emittieren, was einem potenziellen Erlös von etwa 35,5 Millionen SEK vor Emissionskosten entspricht. Die Erhöhung des Emissionsvolumens ist auf die Ausübung von 60.992 Optionsscheinen der Serie TO5 zurückzuführen, die zwischen dem 7. und 18. Oktober 2024 ausgeübt wurden.

Die Bezugsrechte werden am 28. Oktober 2024 wirksam, wobei Aktionäre für jede bestehende Aktie ein Bezugsrecht erhalten. Drei Bezugsrechte berechtigen zur Zeichnung einer neuen Einheit, die aus sieben neuen Aktien und vier kostenlosen Optionsscheinen der Serie TO6 besteht. Der Zeichnungspreis beträgt 0,70 SEK pro Einheit. Die Zeichnungsfrist beginnt am 30. Oktober und endet am 13. November 2024.