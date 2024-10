Roche bleibt optimistisch: Umsatzwachstum und neue Chancen 2024!

Der Schweizer Pharmakonzern Roche zeigt sich nach den ersten drei Quartalen 2024 optimistisch und bestätigt seine Jahresziele. In den ersten neun Monaten erzielte das Unternehmen einen Umsatz von nahezu 45 Milliarden Franken, was einem Anstieg von 2 Prozent entspricht. Bei konstanten Wechselkursen stiegen die Verkäufe sogar um 6 Prozent. Diese positive Entwicklung ist auf die hohe Nachfrage nach sowohl pharmazeutischen Produkten als auch Diagnostika zurückzuführen.

Die Pharmasparte von Roche trug mit 34,3 Milliarden Franken zu den Umsätzen bei, was einem Plus von 3 Prozent entspricht. Besonders gefragt waren Medikamente wie Vabysmo (Augenheilkunde), Phesgo (Brustkrebs), Ocrevus (multiple Sklerose), Hemlibra (Hämophilie) und Polivy (Blutkrebs), die zusammen 13,2 Milliarden Franken einbrachten. Im Diagnostikbereich erzielte Roche 10,7 Milliarden Franken, was dem Vorjahreswert entspricht. Hier profitierte das Unternehmen von einer stabilen Nachfrage nach immundiagnostischen Produkten, darunter Tests für Herz-, Onkologie- und Schilddrüsenerkrankungen.