Skandal um Abercrombie-CEO: Sexuelle Vergehen gegen Models aufgedeckt!

Die Staatsanwaltschaft plant, Jeffries, seinen damaligen Partner und eine dritte Person vor Gericht zu bringen. Bereits vor einem Jahr hatten mehrere Männer öffentlich gemacht, dass sie auf Veranstaltungen von Jeffries und seinem Partner sexuell ausgebeutet wurden. Berichten zufolge bediente sich das Paar eines Mittelsmanns, um junge Männer zu rekrutieren, die glaubten, durch die Teilnahme an diesen Veranstaltungen Karrierechancen in der Modelbranche zu erhalten.

Der ehemalige CEO des US-Modeunternehmens Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, sieht sich in New York schweren Anklagen wegen sexueller Vergehen gegenüber angehenden Models gegenüber. Der Bezirksstaatsanwalt Breon Peace beschuldigt Jeffries, seine Macht und seinen Einfluss als Führungskraft eines der bekanntesten Bekleidungsunternehmen der Welt ausgenutzt zu haben, um Männer für sein und das sexuelle Vergnügen seines Lebensgefährten zu missbrauchen. Die Vorwürfe beziehen sich auf Taten, die zwischen 2008 und 2015 an mindestens 15 Opfern begangen wurden.

Die Anklage beschreibt, dass die Männer weltweit ausgewählt und zu verschiedenen Veranstaltungen, unter anderem nach New York und in europäische Länder sowie Marokko, geflogen wurden. Vor der Teilnahme mussten die Opfer Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen und ihre Smartphones abgeben. Es wurde ihnen suggeriert, dass eine Weigerung, bestimmten sexuellen Handlungen nachzukommen, negative Auswirkungen auf ihre Karrieren haben könnte. Zudem seien die Opfer unter Druck gesetzt worden, Alkohol und andere Substanzen einzunehmen, was zu invasiven sexuellen Handlungen ohne Einwilligung führte.

Die Staatsanwaltschaft hat umfangreiche Beweise gesammelt, darunter Reise- und Finanzunterlagen sowie Zeugenaussagen, die die Anklage stützen sollen. Jeffries und sein Partner sollen Millionen Dollar für die Durchführung eines Prostitutionsrings ausgegeben haben, einschließlich Bargeld für kommerziellen Sex, Reisekosten und Hotelaufenthalte.

Aktuell halten sich die Angeklagten teilweise in Florida auf, sollen jedoch in den kommenden Tagen nach New York gebracht werden, um sich vor Gericht zu verantworten. Jeffries wurde nach einer kurzzeitigen Festnahme gegen eine Kaution von zehn Millionen Dollar wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Vorwürfe werfen ein düsteres Licht auf die Praktiken innerhalb der Modebranche und die Ausnutzung von Machtverhältnissen.

Die Abercrombie & Fitch Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,52 % und einem Kurs von 147,8EUR auf NYSE (24. Oktober 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.