German Design Award 2025: Enteractive mit TODOS für innovatives Design ausgezeichnet!

Die Enteractive GmbH, ein führender Dienstleister in der Home-Entertainment-Industrie, wurde für ihre innovative Media Management Plattform TODOS mit dem German Design Award 2025 ausgezeichnet. Die Auszeichnung in der Kategorie "Excellent Communications Design – Corporate Identity" hebt die herausragende Designqualität und Innovationskraft von TODOS hervor. Die Plattform wurde entwickelt, um der zunehmenden Komplexität in der Medienbranche gerecht zu werden und vereint alle wesentlichen Prozesse in einer Anwendung. Dazu gehören die Verwaltung von Verfügbarkeiten, Untertiteln, Synchronisationen, Vertragsmanagement, Budgetierung, Terminplanung sowie die Bereitstellung und Archivierung von Inhalten.

Die Agentur Weissraum, die mit der Entwicklung des digitalen Corporate Designs und der Website für TODOS beauftragt wurde, hat es geschafft, die emotionale Welt des Films und die technische Qualität des Produkts harmonisch zu vereinen. Diese gelungene Symbiose aus Ästhetik und Funktionalität wurde von einer internationalen Fachjury gewürdigt. Hans D. Henseleit, Geschäftsführer der Enteractive GmbH, äußerte sich stolz über die Auszeichnung und betonte, dass sie die Vision des Unternehmens bestätige, ein Produkt zu schaffen, das sowohl technisch als auch designtechnisch überzeugt.