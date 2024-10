beaconsmind AG: Positive Neubewertung und starkes Wachstum im Fokus!

Die beaconsmind AG, ein führender Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS) und IT-Infrastruktursystemen, hat von First Berlin eine positive Neubewertung erhalten. Das Kursziel für die Aktie wurde von 14,00 Euro auf 14,50 Euro angehoben, während die Kaufempfehlung ("Buy") beibehalten wurde. Dies deutet auf ein signifikantes Aufwärtspotenzial hin, insbesondere im Hinblick auf zukünftige M&A-Aktivitäten, die derzeit nicht im Kursziel berücksichtigt sind. Am 21. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 7,15 Euro.

First Berlin hebt in seinem aktuellen Bericht das starke Umsatz- und EBITDA-Wachstum der beaconsmind AG im ersten Halbjahr 2024 hervor. Die erzielten Verträge deuten auf ein stabiles Geschäft im Bereich WLAN hin und bestätigen die finanziellen Ziele des Unternehmens für das laufende Jahr. In den ersten sechs Monaten 2024 hat beaconsmind bedeutende Fortschritte im Ausbau seines WLAN-Geschäfts erzielt, einschließlich der Einführung neuer Produkte und internationaler Expansion in Regionen wie dem Nahen Osten, Nordafrika und Spanien. Zudem wurden Partnerschaften und große Verträge in den Bereichen Einzelhandel, Pflege und Bildung abgeschlossen.