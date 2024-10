Ein erster Versuch

Bereits Ende September gelang es der BMW-Aktie einen seit den Jahreshochs bei 115,35 Euro bestehenden Abwärtstrend zu überwinden und damit aus technischer Sicht ein Kaufsignal aufzustellen. Der erhoffte Aufschwung endete jedoch bei 81,28 Euro, bis Mitte Oktober war die Aktie wieder von empfindlichen Verlusten zurück auf 74,02 Euro geprägt. Aus technischer Sicht fehlt aber noch eine zweite größere Kaufwelle, die mit dem gestrigen Kursanstieg wieder sehr viel wahrscheinlicher geworden ist. Dennoch bleibt ein Investment in den stark angeschlagenen Automobilsektor sehr risikoreich.

Übergeordnet stehen die Chancen auf einen erfolgreichen Rücklauf zurück an den zuvor gebrochenen und seit 2020 bestehenden Aufwärtstrend um 93,46 Euro aus technischer Sicht vergleichsweise gut, hierzu muss die BMW-Aktie jedoch über die Septemberhochs von mindestens 81,28 Euro zulegen. Erst in diesem Szenario würde sich ein vollumfängliches Long-Investment mit gewissen Sicherheitsaspekten auszahlen. Bis zu den Septemberhochs bleibt die Aktie weiter als neutral zu bewerten. Unterhalb von 73,46 Euro würde dagegen ein neuerlicher Test der Jahrestiefs bei 68,58 Euro drohen. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen.