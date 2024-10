Asien und Nordamerika bescheren Danone überraschend viel Nachfrage

PARIS (dpa-AFX) - Eine hohe Nachfrage in Nordamerika und Asien hat den französischen Lebensmittelkonzern Danone im dritten Quartal überraschend stark angetrieben. Auf vergleichbarer Basis und ohne Währungsschwankungen legte der Umsatz im Jahresvergleich um 4,2 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Das war etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Danone-Chef Antoine de Saint-Affrique sieht den Hersteller von Actimel, Fruchtzwergen und Volvic-Wasser damit auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

Im Sommer erzielte Danone das stärkste Wachstum in der Region China, Nordasien und Ozeanien. Hier zog die Nachfrage auf vergleichbarer Basis um 8 Prozent an. In Nordamerika waren es immerhin 5,8 Prozent, während Europa mit einem Plus von 1,4 Prozent und Lateinamerika mit 2,7 Prozent hinterherhinkten./stw/ngu/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 64,22 auf Tradegate (24. Oktober 2024, 08:06 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um -1,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,80 %. Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 43,74 Mrd.. DANONE zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der DANONE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von -14,36 %/+12,11 % bedeutet.