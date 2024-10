Beiersdorf verliert an Schwung - Sorgen um La Prairie überschatten

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Nivea-Konzern Beiersdorf hat in einem herausfordernden Marktumfeld weiter an Tempo verloren. Insbesondere in China bleibe der Luxusmarkt schwierig, sagte Konzernchef Vincent Warnery laut Mitteilung vom Donnerstag. Obwohl viel von der Entwicklung der Luxusmarke La Prairie abhängt, erwartet der Manager eine "insgesamt positive Entwicklung" zum Jahresende. Entsprechend bestätigte er die Ziele für 2024 und sieht sein Unternehmen "voll auf Kurs". Für die zuletzt unter Druck stehende Beiersdorf-Aktie ging es auf der Handelsplattform Tradegate leicht nach oben.

Der Konzernumsatz kletterte in den ersten neun Monaten organisch um 6,5 Prozent auf gut 7,5 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern in Hamburg mitteilte. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet. Bis Mitte des Jahres hatte das organische Wachstum - also ohne Wechselkurseffekte und den Folgen von strukturellen Veränderungen - noch bei 7,1 Prozent gelegen. In den ersten drei Monaten war der Anstieg sogar noch etwas höher.