Streik-Hammer bei Boeing: Arbeiter lehnen verbessertes Angebot ab

Am Mittwoch hatte Boeing auch seine Zahlen zum dritten Quartal präsentiert, die einen weiteren Milliardenverlust offenabarten. Die Aktie ging mit einem Minus von 1,7 Prozent aus dem Handel.

Der Streik der Flugzeugbauer, der seit Mitte September andauert und die Produktion von Boeings Erfolgsmodellen 737 und 777 massiv beeinträchtigt, geht damit in die nächste Runde. Für den US-Flugzeughersteller, der bereits seit Jahren in einer Krise steckt und nun auch noch mit steigenden Kosten und Produktionsausfällen kämpft, wird der finanzielle Druck weiter zunehmen.

In der Abstimmung am Mittwoch lehnten 64 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder das Angebot ab, wie die International Association of Machinists (IAM) mitteilte. "Nach einem Jahrzehnt der Opfer gibt es noch viel nachzuholen", kommentierte die Gewerkschaftsführung die Entscheidung. Bereits ein erstes Angebot, das eine Lohnerhöhung von 25 Prozent vorsah, wurde im Vorfeld von fast 95 Prozent der Arbeiter abgelehnt.

Das neue Angebot beinhaltete neben der Gehaltserhöhung eine Einmalzahlung von 7.000 US-Dollar (rund 6.500 Euro) und den Erhalt von Bonuszahlungen, die eigentlich gestrichen werden sollten. Doch auch das konnte die streikenden Mitarbeiter nicht besänftigen.

Derweil verschärft Boeing seine internen Maßnahmen: Erst kürzlich kündigte CEO Kelly Ortberg an, rund zehn Prozent der Arbeitsplätze zu streichen. Auch wenn Ortberg keine genauen Zahlen nannte, bedeutet dies, dass von den etwa 170.000 Boeing-Beschäftigten weltweit zehntausende Stellen auf dem Spiel stehen. Die Gewerkschaft IAM vertritt allein bei Boeing rund 33.000 Mitglieder.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

