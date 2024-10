Hermes überrascht erneut positiv - Wachstum bleibt zweistellig

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Luxuskonzern Hermes ist im dritten Quartal erneut stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz sei ohne die Effekte von Währungsumrechnungen um 11,3 Prozent auf rund 3,7 Milliarden Euro gewachsen, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Damit übertraf der Hersteller der bekannten Luxus-Handtasche Birkin wie schon im ersten Halbjahr die Erwartungen der Experten.

Zudem koppelt sich Hermes damit wieder von der Konkurrenz ab, die vor allem wegen der Schwäche in China nicht mehr so stark gewachsen ist. Dies spiegelt sich auch im Aktienkurs wider. Zwar musste Hermes nach dem Rekordhoch im Frühjahr etwas Federn lassen, aber bei weitem nicht so stark wie etwa die Rivalen LVMH oder Kering .