Gold-Aktie Newmont bricht ein!

In den Anteilen der beiden größten Goldförderer Newmont und Barrick Gold stehen seit dem Jahreswechsel Aufschläge in Höhe von 39,5 Prozent und 15,0 Prozent zu Buche. Nach einem Ergebnis unter den Erwartungen dürfte die Aktie von Newmont am Donnerstag aber vor empfindlichen Verlusten stehen.

Umsatz- und Gewinnerwartungen verfehlt

Zwar profitierte Newmont im abgelaufenen Quartal von den stark gestiegenen Goldpreisen und konnte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um beachtliche 84,4 Prozent steigern. Das Ergebnis in Höhe von 4,61 Milliarden US-Dollar verfehlte die Schätzungen aber um 60 Millionen US-Dollar.

Auch beim Gewinn patzte das Unternehmen und verfehlte mit 0,81 US-Dollar je Anteil die Prognose von 0,86 US-Dollar. Insgesamt erwirtschaftete der nach der Übernahme von Newcrest größte Goldproduzent der Welt einen auf die Anteilseigener entfallenden Nettogewinn in Höhe von 922 Millionen US-Dollar – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahresergebnis von 158 Millionen US-Dollar.

Goldpreisanstieg und Synergieeffekte sorgen für höheren Gewinn

Dieser Anstieg ist eine Folge der Verdopplung des operativen Ertrags, der von 933 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun 1,97 Milliarden US-Dollar gesteigert werden konnte, vor allem aufgrund der höheren Verkaufspreise von Gold.

In seiner Unternehmenspräsentation betonte Newmont aber auch die durch die Übernahme von Newcrest entstandenen Synergieeffekte, die der Konzern mit 500 Millionen US-Dollar in nur einem Jahr angibt.

Sinkende Gestehungskosten in Aussicht gestellt

Für das kommende Quartal rechnet das Unternehmen mit einer Produktion von 1,8 Millionen Feinunzen Gold. Die Gesamtgestehungskosten sollen 1.475 US-Dollar pro Feinunze betragen und damit unter dem im abgelaufenen Vierteljahr erzielten Niveau von 1.537 US-Dollar liegen, was die Ertragssituation des Unternehmens weiter verbessern dürfte.

Mit Blick auf die Projektentwicklung hob Newmont Ahafo North (Ghana) und Cadia Panel (Australien) hervor. Während im Westafrikastaat eine völlig neue Mine mit einem geplanten Ausstoß von jährlich 300.000 Unzen entsteht, sollen in Australien signifikante Gold- und Kupfervorkommen wiederhergestellt werden.

Aktie am Donnerstag vor Verlusten

Trotz der starken Geschäftsentwicklung konnten sich Anleger nicht für das Ergebnis von Newmont begeistern, die Anteile verloren in der US-Nachbörse über 6 Prozent an Wert. Diese Kursgewinne setzen sich am Donnerstagvormittag fort, womit das Papier auf einen seiner schlechtesten Handelstage in diesem Jahr zusteuert.

Angesichts der hervorragenden Kursentwicklung dürften die zu erwartenden Kursverluste aber kaum einen Investor nachhaltig verunsichern. Im Gegenteil dürfte der Rücksetzer von einigen Anlegern sogar begrüßt werden, da die Aktie so die Chance hat, die Überhitzung der vergangenen Wochen zu konsolidieren.

Fazit: Konsolidierung könnte Einstiegschance bedeuten

Goldförderer Newmont hat ein starkes Geschäftsergebnis abgeliefert, das jedoch unter den Erwartungen der Analysten lag, weswegen die Aktie am Donnerstag mit Verlusten handelt. Angesichts der guten Ertragslage, der überschaubaren Gestehungskosten und den Fortschritten bei neuen Projekten ist aber auch in Zukunft mit einer gesunden Geschäftsentwicklung zu rechnen.

Sobald die Aktie einen Boden gefunden und die Überhitzung der vergangenen Wochen abgebaut hat, könnten die kurzfristig zu erwartenden Kursverluste daher eine attraktive Einstiegsgelegenheit für Anleger bereithalten, die sich in der Branche engagieren möchten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion