Überwiegend Verluste

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Sie folgten den mäßigen Vorgaben der Wall Street. Nur Japan verzeichnete leichte Kursgewinne.

Nach unten ging es dagegen in Südkorea. Der Autobauer Hyundai hatte im dritten Quartal wegen höherer Rabatte und gestiegenen Kosten weniger verdient, was die Aktie belastete. Zudem habe das Bruttoinlandsprodukt des Landes im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, so die Marktstrategen der Deutschen Bank.

Die chinesischen Märkte lagen ebenfalls im Minus. Marktteilnehmer verwiesen auf anhaltende Bedenken hinsichtlich der Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten verlor im späten Handel 1,18 Prozent auf 3.926,48 Punkte. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 1,02 Prozent auf 20.548,04 Punkte. Dabei legte der Börsenneuling Horizon Robotics allerdings einen überaus erfolgreichen Börsenstart hin.

Wenig tat sich unterdessen am australischen Markt. Der Leitindex S&P/ASX 200 schloss mit 8.206,25 Punkten 0,12 Prozent tiefer./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hyundai Motor Aktie Die Hyundai Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 38.171 auf TTMzero (24. Oktober 2024, 09:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hyundai Motor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die Marktkapitalisierung von Hyundai Motor bezifferte sich zuletzt auf 17,60 Mrd..