Deutsche Industrie in Sorge vor Trump-Wahlsieg Fast die Hälfte der deutschen Industrieunternehmen fürchtet negative Auswirkungen für ihren Betrieb, falls Donald Trump die US-Wahl am 5. November gewinnen sollte. 44 Prozent äußerten sich in einer Befragung des Ifo-Instituts entsprechend. Positive …