Nvidia-Zulieferer SK Hynix: Rekordgewinn – Umsatz um 94 Prozent gestiegen!

SK Hynix gab in seiner Gewinnveröffentlichung am Donnerstag bekannt, dass die Nachfrage nach KI-Speicher, insbesondere von Kunden aus Rechenzentren, im dritten Quartal weiterhin stark war, was es dem Unternehmen ermöglichte, den Verkauf von Premiumprodukten wie HBM auszuweiten.

Der Umsatz mit HBM-Produkten stieg im Vergleich zum vorherigen Quartal um mehr als 70 Prozent und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als das Dreifache, wobei das Unternehmen mit einem anhaltenden Wachstum rechnet.

Die generative KI schreitet weiter voran und große Technologieunternehmen investieren weiterhin in die Entwicklung der Technologie, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

SK Hynix prognostizierte auch, dass die Nachfrage auf den Märkten für PCs und mobile Verbraucherprodukte im nächsten Jahr angesichts des Aufkommens von KI-optimierten Geräten stetig wachsen werde.

Das Unternehmen gab letzten Monat bekannt, dass es mit der Massenproduktion seiner neuesten Version von HBM-Chips begonnen hat und eine Lieferung bis Ende des Jahres anstrebt.

Die SK Hynix-Aktie fiel zunächst um 0,4 Prozent, als die Märkte in Südkorea am Donnerstag öffneten, erholten sich dann aber und stiegen um bis zu 3,1 Prozent auf ein Zweimonatshoch. Die Titel haben in diesem Jahr um mehr als 40 Prozent zugelegt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion