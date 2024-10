Temedica und Roche verlängern erfolgreiche Partnerschaft und feiern Erfolge mit digitalen Patientenbegleitern

München (ots) -



- Erfolgreiche Kooperation zwischen Temedica und Roche wird fortgesetzt.

- Eine fünfstellige Anzahl an Patient:innen hat bisher von digitalen

Begleit-Apps profitiert.

- Innovative Partnerschaft als Schlüssel zur Verbesserung der

Patient:innenversorgung.



Temedica, ein führendes Unternehmen im Bereich Health Insights aus München, und

Roche verkünden die Fortsetzung und Erweiterung ihrer erfolgreichen jahrelangen

Partnerschaft.





Gemeinsam haben die beiden Unternehmen bereits zwei digitalePatient:innenbegleiter auf den Markt gebracht. Die digitale Begleit-App Retinora, entwickelt für Personen mit feuchter altersabhängiger Makuladegeneration(nAMD), diabetischem Makulaödem (DMÖ) und retinalem Venenverschluss (RVV), sowieBrisa, einen digitalen Begleiter für Menschen mit Multipler Sklerose . DieKooperation zu Brisa feiert in diesem Jahr ihr fünfjähriges Jubiläum und wirdaufgrund ihres großen Erfolgs weitergeführt. Auch das Projekt "OcreKompass", einspezifischer Service für Ocrevus-Patient:innen innerhalb von Brisa , wird weiterausgebaut.Seit Beginn der Initiative hat eine fünfstellige Anzahl an Patient:innen von denApps profitiert. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben den Mehrwert desEinsatzes von digitalen Begleitern zur Verbesserung der Lebensqualität und dermedizinischen Betreuung der Patient:innen bestätigt. Die enge Zusammenarbeitzwischen Temedica und Roche zeigt, wie innovative Partnerschaften diePatient:innenbetreuung signifikant verbessern können.Retinora und Brisa basieren auf der einzigartigen App-Plattformtechnologie vonTemedica, die kontinuierlich weiterentwickelt wird, um den spezifischenBedürfnissen der Patient:innen gerecht zu werden. Die Plattform gewährleistetSkalierbarkeit und Compliance und integriert modernste Module zur Unterstützungder Anwender:innen.Durch die Anbindung an Temedicas Real-World-Evidence Plattform Permea erhaltenNutzer:innen der digitalen Begleiter regelmäßig wertvolle Erkenntnisse, die ausaktuellen Forschungsergebnissen und der Aggregation und Analyse vielfältigerDatenquellen generiert werden. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, ihreErfahrungen für die wissenschaftliche Forschung zu teilen, wodurch sie aktiv zurVerbesserung der Betreuung von Patient:innen beitragen. Alle Daten werden unterstrengster Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und mitausdrücklichem Einverständnis der Nutzer:innen verwendet.Prof. Dr. med. Tjalf Ziemssen, Leiter des Zentrums für KlinischeNeurowissenschaften und Professor für Klinische Neurowissenschaften amUniversitätsklinikum Dresden, hebt hervor: