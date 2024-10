Frankreichs Geschäftsklima trübt sich ein - Stimmungseinbruch in der Industrie Die Stimmung in den Unternehmen in Frankreich hat sich im Oktober überraschend verschlechtert. Wie die Statistikbehörde Insee am Donnerstag in Paris mitteilte, ist der Indexwert für das Geschäftsklima um einen Punkt auf 97 Punkte gefallen. Analysten …