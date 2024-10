Aurzen EAZZE D1 ist die Nr. 1 unter den neuen Beamer auf Amazon in den USA - und jetzt auch auf Amazon in Europa erhältlich

Der EAZZE D1 Beamer kombiniert erschwingliche Preise mit hoher Bildqualität, einfacher Einrichtung und Zugang zu Streaming-Inhalten wie Netflix, was ihn zu einem Favoriten für Familien, Filmliebhaber und Gamer macht. Da Halloween näher rückt, ist es für Kundinnen und Kunden in Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien der perfekte Zeitpunkt, sich den EAZZE D1 zu schnappen und ihren eigenen gruseligen Horrorfilmabend zu veranstalten.

FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 24.Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Aurzen, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungstechnologie, freut sich bekannt zu geben, dass der EAZZE D1 Beamer, der in den USA auf Platz 1 der Neuerscheinungen bei Amazon rangiert, nun auch in Europa bei Amazon erhältlich ist.

Hauptmerkmale des EAZZE D1 Beamers:

Einfach loslegen: Vorinstallierte Apps wie Netflix, YouTube und Prime Video für den sofortigen Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von Filmen und beliebten Fernsehsendungen.

Vorinstallierte Apps wie Netflix, YouTube und Prime Video für den sofortigen Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von Filmen und beliebten Fernsehsendungen. Einfach einrichten: Auto Assist-Funktionen wie Autofokus, Trapezkorrektur, Hindernisvermeidung und Bildschirmausrichtung sorgen für eine klare Anzeige in Sekundenschnelle und ohne Probleme.

Auto Assist-Funktionen wie Autofokus, Trapezkorrektur, Hindernisvermeidung und Bildschirmausrichtung sorgen für eine klare Anzeige in Sekundenschnelle und ohne Probleme. Einfach gut sehen: Genießen Sie eine atemberaubende Anzeige in Full HD 1080p-Auflösung mit satten Farben und scharfen Details.

Genießen Sie eine atemberaubende Anzeige in Full HD 1080p-Auflösung mit satten Farben und scharfen Details. Einfach gut hören: Ausgestattet mit Dolby Audio und zwei 8-Watt-Lautsprechern für ein Klangerlebnis in Kinoqualität.

Ausgestattet mit Dolby Audio und zwei 8-Watt-Lautsprechern für ein Klangerlebnis in Kinoqualität. Einfach verbinden: Mit Dual-Band-Wi-Fi und Bluetooth 5.1 unterstützt es nahtlose Verbindungen mit einer Vielzahl von Geräten.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder den EAZZE D1 kaufen möchten, besuchen Sie einfach die offizielle Website von Aurzen oder den Amazon-Shop von Aurzen. Machen Sie es wie zahllose andere Menschen und holen Sie sich den EAZZE D1 für ein besseres Heimkino-Erlebnis. Der Beamer ist eine lohnende Investition und ein Beweis für Aurzens Engagement für hohe Qualität zu erschwinglichen Preisen.

Informationen zu Aurzen

Aurzen ist die Unterhaltungstechnologie-Marke, die das Wesentliche in den Mittelpunkt stellt.

In einer Welt voller Ablenkungen macht Aurzen den Unterschied, indem es sich auf das konzentriert, was wirklich zählt. Gegründet mit der Vision, eine Welt zu schaffen, in der die wichtigen Dinge immer im Mittelpunkt stehen, widmen wir uns der Entwicklung von Produkten, die Menschen näher zusammenbringen.

Unser Leitsatz „Focus on the Good Stuff" ist mehr als nur eine Floskel – es ist ein Leitprinzip, das unser gesamtes Handeln bestimmt. Wir sind der Meinung, dass die wertvollsten Momente des Lebens es verdienen, in ihrer vollsten und intensivsten Form erlebt zu werden. Deshalb sind unsere Produkte so konzipiert, dass sie ein unvergleichliches Erlebnis bei vielseitiger Flexibilität und Konnektivität bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter aurzen.com.

