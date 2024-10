Gebeutelte Chip-Aktie haussiert trotz Gewinneinbruch an MDAX-Spitze!

Dies spiegelt sich auch in der Profitabilität wider: Die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) fiel in diesem Zeitraum auf 25,7 Prozent von vorher 29,6 Prozent. Im dritten Quartal sank die Marge weiter auf 25,0 Prozent, da Siltronic durch geringeren Absatz höhere Fixkosten zu tragen hatte.

Unterm Strich sank der Gewinn in den ersten neun Monaten um 59 Prozent auf 68,8 Millionen Euro. Für das Jahresende prognostiziert der Hersteller von Siliziumwafern für die Chipfertigung einen Umsatzrückgang von knapp unter zehn Prozent.

Bei der EBITDA-Marge profitiert Siltronic allerdings von einem Bilanzierungsvorteil: Da die Abschreibungen für das neue 300-Millimeter-Wafer-Werk in Singapur erst ab nächstem Jahr anfallen, sind die Abschreibungen dieses Jahr mit 230 bis 250 Millionen Euro niedriger als angenommen. Dies führt zu einer etwas besseren EBITDA-Marge von 24 bis 26 Prozent, gegenüber den zuvor geplanten 23 bis 25 Prozent.

Die Siltronic-Aktien zeigen sich am Donnerstag erholt und wenden sich vom niedrigsten Stand der letzten eineinhalb Jahre ab, nachdem sie am Vortag mit 58,80 Euro fast das Niveau von Mai 2023 erreicht hatten.

Ein Händler merkte in einer ersten Reaktion an, dass das Ziel einer operativen Marge von 24 bis 26 Prozent der Aktie Auftrieb geben sollte, insbesondere nach der zuletzt schwachen Kursentwicklung. In diesem Jahr haben die Siltronic-Aktien ein Drittel an Wert verloren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion