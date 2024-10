Symrise optimistischer für 2024 - gibt sich dennoch betont konservativ

Unternehmenschef Jean-Yves Parisot rechnet für 2024 nun mit einem organischen Wachstum - also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert - von rund 7 Prozent. Bisher hatte ein organisches Erlösplus von 5 bis 7 Prozent im Plan gestanden. Angesichts eines Umsatzes von 3,8 Milliarden Euro in den neun Monaten bis Ende September - was einem organischen Anstieg um 11,1 Prozent entspricht - enttäuschte der neue Ausblick einige Investoren und Analysten allerdings auf den ersten Blick.

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Nach einem weiterhin deutlichen Wachstum im dritten Quartal blickt der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise optimistischer auf das Gesamtjahr. Rückenwind liefern weiterhin Geschäfte mit Zusätzen für Heimtiernahrung sowie für süße und würzige Produkte. Auch das Geschäft mit Düften für teure Parfüms wuchs deutlich. Manch ein Investor und Analyst hatte sich allerdings noch mehr Zuversicht erwartet, auch wenn die Symrise-Führung gewohnt vorsichtig bleibt beim Jahresausblick. Der Aktienkurs geriet am Donnerstag unter Druck.

Finanzchef Olaf Klinger betonte in einer Telefonkonferenz mit Analysten allerdings, dass bei dem für 2024 erwarteten organischen Wachstum von rund 7 Prozent positive Preiseffekte der Hyperinflation - vor allem in Argentinien - herausgerechnet würden. Ohne diese habe das organische Wachstum in den ersten neun Monaten zudem bei 8,8 Prozent gelegen und das sei die Vergleichsbasis für das Jahresziel.

Zudem könnte das Umsatzwachstum im Schlussquartal auch wegen höherer Vergleichwerte im Vorjahreszeitraum nachlassen, so Klinger weiter. Er betonte auch, dass der Ausblick durchaus etwas Spielraum lasse, da die Nachfrageentwicklung vor allem mit Blick auf Dezember eher schwierig prognostizierbar sei.

Zur Gewinnentwicklung äußert sich der Konzern aus Holzminden traditionell zum Dreivierteljahr nicht. Gegenüber den Analysten betonte die Unternehmensführung aber, dass Symrise weiterhin auf profitablem Wachstumkurs sei. Was das genau bedeutet, ist offen. Bisher steht für 2024 eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) von rund 20 Prozent im Plan - manch ein Experte hatte bereits auf mehr Optimismus zum jetzigen Zeitpunkt gehofft.

Für den Symrise-Aktienkurs ging es am Donnerstagvormittag zunächst um fast vier Prozent nach unten. Das Minus verringerte sich zuletzt aber auf rund 2 Prozent, was aber noch den letzten Platz im deutschen Leitindex Dax bedeutete. Das Plus im bisherigen Jahresverlauf schmolz auf rund 14 Prozent./mis/zb/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 19.483 auf TTMzero (24. Oktober 2024, 09:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -5,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,45 %. Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 15,79 Mrd.. Symrise zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 130,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 139,00EUR was eine Bandbreite von +3,45 %/+22,90 % bedeutet.