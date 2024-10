Warum Unternehmen vor dem größten Liquiditätsstress seit 2008 stehen

Düsseldorf (ots) - Die Zeiten billigen Geldes sind vorbei - und mit ihnen die

großzügige Kreditvergabe der Banken. Angesichts steigender Zinsen und strengerer

Finanzierungsbedingungen wird das Liquiditätsmanagement für Unternehmen zur

Überlebensfrage, wie zuletzt während der Finanz- und Eurokrise. Doch eine

Generation junger Manager steht vor einer harten Realität: Viele kennen striktes

Working Capital Management nur aus dem Hörsaal. Gleichzeitig sitzen Firmen auf

hohen Beständen, die sie in den letzten Jahren während Lieferkettenproblemen und

Produktionsstaus vorsorglich angehäuft haben. Der Abbau gestaltet sich

schwierig, während gleichzeitig die Angst vor Versorgungsengpässen hemmt. Umso

dringlicher ist jetzt ein ganzheitlicher Ansatz, der Forderungen, Bestände und

Verbindlichkeiten verzahnt. Der Paradigmenwechsel erfordert eine neue

"Cash-Kultur", die neben Umsatz und Gewinn auch den Cashflow als Steuerungsgröße

etabliert.





Angesichts rapide wachsender Insolvenzzahlen - um 20 Prozent allein in diesemJahr - und einer bevorstehenden "Maturity Wall", also einer große Menge anSchulden, die in einem kurzen Zeitraum fällig wird und refinanziert werden muss,stehen Unternehmen vor immensen Herausforderungen. "In den Jahren 2025 und 2026werden die Fälligkeiten von High-Yield-Anleihen ein Rekordniveau erreichen, wasRefinanzierungen deutlich erschwert", erklärt Nils Kuhlwein, Partner bei derUnternehmensberatung Kearney. Auch wenn der Zinsdruck zuletzt etwas abgeflachtist - die EZB senkte den Leitzins von 4,75 auf 3,5 Prozent - müssen Firmen mitdeutlich höheren Refinanzierungskosten rechnen. Dies zwingt viele Unternehmen,durch gezielte Liquiditätsoptimierungen den externen Finanzierungsbedarf zuverringern. Nach über einem Jahrzehnt, in dem Wachstum und Ertrag im Vordergrundstanden, rückt das Thema Cash nun erstmals wieder in den Fokus derUnternehmensführung. Viele vor allem junge Manager haben bislang keinenderartigen Liquiditätsdruck erlebt und sehen sich nun gezwungen, eineCash-Strategie zu etablieren, die sie so gar nicht kennen. Überbestände, dieetwa während der Halbleiterkrise aufgebaut wurden, stellen weitere Hürden dar,da sie nur langsam abgebaut werden können. "Um den finanziellenHerausforderungen zu begegnen, ist ein umfassendes Liquiditätsmanagementerforderlich, das Forderungen, Bestände und Verbindlichkeiten integriert undüber eine bloße Auseinandersetzung mit Zahlungsbedingungen hinausgeht", soKuhlwein. Unternehmen müssen sich auf einen Paradigmenwechsel einstellen, bei