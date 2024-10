Deutschland ist 35,8 Millionen Hektar groß

WIESBADEN (ots) - Hauptnutzungsarten 2023



3 393 402 Hektar Siedlungsfläche



1 813 975 Hektar Verkehrsfläche



29 736 107 Hektar Vegetationsfläche



824 809 Hektar Gewässerfläche





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Bayer Aktie Beiträge: 25.380 Beiträge:

Laut Angaben aus den amtlichen Liegenschaftskatastern betrug die GesamtflächeDeutschlands 35,8 Millionen Hektar im Jahr 2023. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, wurden 14,6 % der Gesamtfläche Deutschlands (5,2Millionen Hektar) für Siedlungs- und Verkehrszwecke in Anspruch genommen. Davonentfielen 9,5 % (3,4 Millionen Hektar) auf die Siedlungsfläche (einschließlichBergbaubetriebe, Tagebau, Grube und Steinbruch) und 5,1 % (1,8 Millionen Hektar)auf die Verkehrsfläche.Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche war in den Stadtstaaten Berlin(70,6 %), Hamburg (58,6 %) und Bremen (56,7 %) am höchsten. In den anderenBundesländern reichte die Spanne des Siedlungs- und Verkehrsflächenanteils von8,6 % in Mecklenburg-Vorpommern bis 23,9 % in Nordrhein-Westfalen.Ein direkter Vergleich mit dem Vorjahr ist aufgrund einer neuen bundesweiteinheitlichen Berechnungsmethode der Flächen für alle Bundesländer nureingeschränkt möglich. Zudem ergibt sich durch eine Änderung der Grundlage derFlächenberechnung in Sachsen-Anhalt für das Berichtsjahr 2023 ein Anstieg derGesamtfläche Deutschlands um 8 764 Hektar (+ 0,02 %). Dabei handelt es sichnicht um eine echte Vergrößerung der Gesamtfläche, sondern um einen Effekt dermethodischen Umstellung. Die Änderung der Berechnungsgrundlage erfolgte in denanderen Bundesländern bereits 2016 mit der Umstellung der Flächen vom AmtlichenLiegenschaftsbuch auf das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem(ALKIS).Mehr als vier Fünftel der Fläche ist VegetationsflächeDen größten Anteil an der Gesamtfläche Deutschlands bildete dieVegetationsfläche mit 83,1 % (29,7 Millionen Hektar). Diese bestand imWesentlichen aus Flächen für Landwirtschaft mit 50,3 % (18,0 Millionen Hektar)und Flächen für Wald mit 29,9 % (10,7 Millionen Hektar). Im Gegensatz dazu warenlediglich 2,3 % der bundesdeutschen Fläche mit Gewässern (0,8 Millionen Hektar)bedeckt.Die Vegetationsfläche in Deutschland sank 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 10094 Hektar (-0,03 %). Besonders deutlich waren die absoluten Abnahmen derVegetationsfläche 2023 im Vergleich zum Vorjahr in Bayern um -4 482 Hektar(-0,07 %), in Nordrhein-Westfalen um -4 163 Hektar (-0,16 %) und inRheinland-Pfalz um -4 039 Hektar (-0,24 %).Die Auswirkungen der Änderung der Grundlage der Flächenberechnung inSachsen-Anhalt sind besonders deutlich bei der Vegetationsfläche. Diese wies