Appian ernennt Americo Mazzotta zum Vice President of EMEA Sales Erfahrene Führungskraft aus der Softwarebranche berichtet an Mark Dorsey, den neuen Chief Revenue Officer bei Appian BERLIN, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Appian (Nasdaq: APPN), ernennt Americo Mazzotta zum Vice President of EMEA Sales. In dieser …