God save the "Britcoin": Wird Großbritannien zum Krypto-Mekka?

In einem Interview mit CNBC betonte Disparte, dass die zögerliche Herangehensweise Großbritanniens an die Krypto-Regulierung nach den Ereignissen von 2022 – darunter der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX – möglicherweise von Vorteil war. "Viele Länder könnten heute argumentieren, dass es gut war, nicht zu schnell zu handeln", so Disparte.

Dennoch sei die Zeit gekommen, klare Regeln für Stablecoins und den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu schaffen. Stablecoins sind Kryptowährungen, die an staatliche Währungen wie den US-Dollar oder das britische Pfund gekoppelt sind. Ohne ein solches Regelwerk, so warnt Disparte, riskiere das Vereinigte Königreich, den technologischen Anschluss zu verpassen. Die Europäische Union habe mit ihrer MiCA-Verordnung bereits vorgelegt, und auch Singapur habe eigene Gesetze für Stablecoins erlassen.