Adidas mit dritter Prognose-Erhöhung in diesem Jahr

Adidas (DE000A1EWWW0), die Nummer 2 bei Sportartikeln weltweit (nach Nike) zog mit den Zahlen zum dritten Quartal zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose nach oben: Die Umsätze sollen 2024 nun um 10 Prozent zulegen, zuvor war von 9 Prozent die Rede. Beim Betriebsergebnis will man bei 1,2 Mrd. Euro landen, 200 Mio. Euro mehr als bislang kommuniziert. In Q3 wurden 6,4 Mrd. Euro umgesetzt (+10 Prozent), das Betriebsergebnis des Quartals verbesserte sich gar um 46 Prozent auf 598 Mio. Euro. Grund dafür ist die starke Nachfrage nach den Adidas-Klassikern, wie den Modellen Samba, Gazelle, Campus und ähnlichen Sportschuh-Ikonen, deren Wurzeln teils in den 50er, 60er oder 70er Jahren liegen. Im Plus stecken aber auch 50 Mio. Euro aus dem Verkauf von Restbeständen der Yeezy-Sneaker (aus der gekündigten Zusammenarbeit mit dem Rapper Ye).

