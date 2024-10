Beiersdorf verliert an Schwung - Aktie dennoch an Dax-Spitze

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Nivea-Konzern Beiersdorf hat in einem herausfordernden Marktumfeld weiter an Tempo verloren. Insbesondere in China bleibe der Luxusmarkt schwierig, sagte Konzernchef Vincent Warnery laut Mitteilung vom Donnerstag. Obwohl viel von der Entwicklung der Luxusmarke La Prairie abhängt und auch im vierten Quartal keine Erholung in China zu erwarten sei, rechnet der Manager mit einer "insgesamt positive Entwicklung" zum Jahresende. Entsprechend bestätigte er die Ziele für 2024 und sieht sein Unternehmen "voll auf Kurs".

Analyst Guillaume Delmas von Schweizer Großbank UBS merkte an, dass die bestätigte Prognose nach enttäuschenden Umsatzzahlen Anleger beruhigen dürfte.

Der Konzernumsatz kletterte in den ersten neun Monaten organisch um 6,5 Prozent auf gut 7,5 Milliarden Euro, wie der Konzern in Hamburg mitteilte. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet. Bis Mitte des Jahres hatte das organische Wachstum - also ohne Wechselkurseffekte und den Folgen von Portfolioeffekten - noch bei 7,1 Prozent gelegen. In den ersten drei Monaten war der Anstieg sogar noch etwas höher gewesen.

Vor allem bei La Prairie läuft es nicht rund: Der organische Umsatzschwund weitete sich mit 7,3 Prozent nach neun Monaten noch einmal aus. "Dieser Rückgang beruht vor allem auf der anhaltenden Schwäche im chinesischen Wirtschaftsraum und den daraus folgenden negativen Auswirkungen auf den Reiseeinzelhandel", begründete das Unternehmen die Flaute. Daran dürfte sich nichts ändern, wie Warnery in einer Telefonkonferenz erläuterte: Auch im Abschlussquartal dürfte sich die Entwicklung in China nicht erholen.

Dabei ist das Luxussegment nach früheren Aussagen von Finanzchefin Astrid Hermann essenziell, damit Beiersdorf die Jahresziele erreicht. Konzernchef Warnery hatte sich zudem in einer Telefonkonferenz noch optimistisch gezeigt: So sollte die Entwicklung von La Prairie in der zweiten Jahreshälfte besser laufen als in den ersten beiden Quartalen.

Insgesamt legte der Konsumentenbereich mit weiteren Marken wie Nivea, Aquaphor und Eucerin organisch um 7,3 Prozent zu. Analystin Molly Wylenzek vom Investmenthaus Jefferies merkte an, dass der Umsatzanstieg in dem Segment zwar spürbar unter dem Konsens liege - allerdings habe Beiersdorf sich besser entwickelt als die Konkurrenz. Warnery wiederholte in der Konferenz, dass er enttäuscht wäre, wenn die Konsumentensparte nicht das obere Ende der Prognosespanne (+6 bis +8 Prozent) erreiche.

Anders entwickelte sich unterdessen die Klebstoffsparte Tesa: Der Segmenterlös stieg organisch um 3,1 Prozent und legte damit gegenüber dem ersten Halbjahr an Tempo zu.

Für 2024 steht unterdessen auf Konzernebene weiter ein organisches Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent auf dem Zettel. Vom Gesamterlös soll 2024 etwas mehr als um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) hängen bleiben als noch im Jahr zuvor. 2023 lag die Profitabilität bei 13,4 Prozent./ngu/mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,18 % und einem Kurs von 132 auf Tradegate (24. Oktober 2024, 10:05 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +1,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,03 %. Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 32,90 Mrd.. Beiersdorf zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 111,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -15,78 %/+36,57 % bedeutet.