Kapitalmarkt-Zinsen, starker Dollar - rettet Tesla Aktienmärkte vor Abverkauf?

Gestern Abverkauf der US-Aktienmärkte: die Wall Street geht nun von einem Sieg von Donald Trump aus und fürchtet daher "Trumpflation", also den Wieder-Anstieg der Inflation, weswegen die Fed dann die Zinsen nicht so senken kann, wie von den Märkten längst eingepreist. Daher der Dollar und die Kapitalmarkt-Zinsen im Höhenflug, die Zinssenkungs-Erwartungen fallen deutlich. Gestern nachbörslich dann aber die Zahlen von Tesla - die Aktie zweistellig im Plus nach neuen Versprechen von Elon Musk und soliden Zahlen. Rettet Tesla also die Aktienmärkte vor weiterem Ungemach? Heute werden die US-Einkaufsmanagerindizes aus den USA zeigen, wie stark die US-Wirtschaft wirklich ist..

Hinweise aus Video: