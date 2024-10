US-Chiphersteller Wolfspeed bekennt sich weiter zu Ensdorf im Saarland

Sal-Paradise schrieb gestern 11:09

Die Geschäftsführung hat gewisse gute Gründe, warum sie sich in Italien investieren. Der hauptsächliche Grund dürfte die Produktionsstätte sein, aber in dieser Stellungnahme hörte man von der GF auch folgendes:



"Der Anlagenbauer AIXTRON baut seine Präsenz Europa mit dem Erwerb einer Produktionsstätte in Italien aus. Der neue Standort in der Nähe von Turin ermögliche dem Konzern die Anbindung an das starke Universitäts- und Zulieferer-Ökosystem in der Region Piemont, teilte AIXTRON mit."



Da kann man jetzt trefflich darüber spekulieren, was genau das im Detail bedeutet? Finanzielle Rahmenbedingungen und gutes (technisches) Fundament, was die Produktionsstätte selbst angeht, werden in meinen Augen wohl den Ausschlag für Turin gegeben haben. Die GF hat bestimmt durchgerechnet, was am Ende als Profit in der Kasse bleiben könnte und wohl auch wird.



Diese Meldung hier:



Chipwerte beflügelt von Texas Instruments - Fokus Autogeschäft



https://www.onvista.de/news/2024/10-23-aktien-im-fokus-chipwerte-befluegelt-von-texas-instruments-fokus-autogeschaeft-0-10-26322213



hatte im heutigen Morgenhandel starke Auswirkungen auf IFX und AIXA, allerdings blieb Infineon oben, während Aixtron leider wieder abverkauft wurde, was darauf hindeutet, dass da wohl noch immer Leute mit Shortgedanken im Hintergrund aktiv sind. Sollen sie machen. Alles ist endlich.